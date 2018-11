Tegola Juve Stabia: crac Canotto, resterà un mese fuori dai giochi

di Gaetano D'Onofrio

Una tegola sulla Juve Stabia alla vigilia del derby con la Cavese. Squalificato El Ouazni dopo l’espulsione di sabato scorso nella sfida con la Casertana, un turno di stop per la punta stabiese, a preoccupare sono i tempi del recupero di Luigi Canotto. L’esterno, tra i più in forma della squadra di Caserta, e tra i più pericolosi in questo avvio di stagione, dovrà restare fermo in infermeria per quasi un mese. Lieve distorsione alla caviglia, questo l’esito degli esami dopo l’uscita anzitempo nel finale infuocato del derby al Menti. Per il tecnico, alle prese anche con le condizioni di Marzorati ed Allievi, nel reparto arretrato, qualche scelta forzata a Cava, sperando di recuperare quanti più effettivi possibile per la gara successiva, al Menti, il 17 novembre, contro il Catania, autentico spartiacque del torneo.



Intanto, per la sfida di Cava, il Gos ha sentenziato la vendita dei tagliandi per il derby solo ai possessori della tessera del tifoso. Una piccola delusione per i tanti che avrebbero voluto seguire la squadra al “Lamberti” nel ricordo di Catello Mari, calciatore di origini stabiesi scomparso nel 2006 di ritorno a casa dopo la festa per la promozione in C1 appena conquistata con la maglia della Cavese.

