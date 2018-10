Tensione Casertana, ira D'Agostino: ​«Mister Fontana non si tocca»

di Riccardo Marocco

Il presidente della Casertana, Giuseppe D'Agostino interrompe per un pomeriggio il personale silenzio stampa, ma per poi estenderlo a tutti i tesserati. Al patron rossoblù non sono piaciute le critiche della stampa locale nel post partita di Matera e nei giorni immediatamente successivi. Per cui, come del resto è nel suo diritto, ha pensato di cucire la bocca a squadra e tecnico fino a nuovo ordine. Il nodo principale è la posizione del tecnico Fontana, finito nel mirino della tifoseria casertana dopo un inizio di campionato che non ha rispettato quelle che erano le aspettative di tutto l'ambiente.



Il tecnico catanzarese, però, continua ad avere la massima fiducia della proprietà. «Non capisco perché dopo così poche partite - dice D'Agostino - già si debba mettere in discussione la posizione di un allenatore. Fontana è una persona perbene e se come tecnico avrà fallito questo lo vedremo alla fine, quando si tireranno le somme. Ma già adesso ipotizzare un suo esonero è fuori luogo. Il fatto è che bisogna avere maggiore equilibrio perché ho letto tante inesattezze in questi giorni. Per questo motivo ritengo opportuno che sia io, il tecnico e tutta la squadra, a non rilasciare più dichiarazioni alla stampa». Lo stesso D'Agostino, poi, si sofferma sull'inizio di stagione fatto registrare dalla squadra. «Siamo partiti che eravamo al completo - dice il patron rossoblù - con una base solida, cioè quella della passata stagione dove nel girone di ritorno abbiamo fatto registrare il maggior numero di punti di tutti e tre i raggruppamenti della serie C. Poi alcuni infortuni hanno condizionato il nostro cammino facendoci incontrare qualche difficoltà di troppo. Sta di fatto, però, che tecnico e squadra stanno lavorando sodo per recuperare il terreno perduto e per migliorare sia in termini di risultati che di gioco. Del resto, a Matera ci mancano due rigori nettissimi che, però, il direttore di gara ha deciso di non assegnarci. Diversamente staremmo forse parlando di ben altro».



