Tris Juve Stabia nel derby Notte fonda per la Paganese

di Danilo Sorrentino

Non si ferma più la Juve Stabia che viaggia a ritmo di tre gol in trasferta. Dopo lo 0-3 di Siracusa ed il poker casalingo rifilato al Potenza, le vespe asfaltano anche la Paganese vincendo per 3-1 al Torre. Gara equilibrata solo nel primo tempo, poi la sfida è stata indirizzata dall'uno-due firmato da Mezavilla e Canotto. Il centrocampista brasiliano, che ha preso il posto del capitano Mastalli, ha realizzato l'1-0 sugli sviluppi di un corner, mentre l'attaccante ha raddoppiato dopo neppure un minuto, su errore della Paganese sul calcio d'avvio. Nella ripresa si è giocato davvero poco. La Paganese ha concluso una sola volta dalle parti di Branduani, la Juve Stabia gestisce il doppio vantaggio e affonda il colpo al 26', sull'asse Carlini-Canotto. Azione costruita sulla destra, l'ex Frosinone inventa per l'esterno offensivo che supera Galli e firma la sua doppietta personale. In pieno recupero, tanto bello quanto inutile il gol di Giacomo Parigi, che non rende neppure meno amara la sconfitta. La formazione di Caserta, a punteggio pieno, aggancia il Rende al secondo posto: e sabato al Menti ci sarà proprio la compagine biancorossa. Notte fonda per la Paganese, fanalino di coda e piena di problemi: sono già 10 i gol subiti dalla formazione di Fusco dopo tre giornate.

