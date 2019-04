Tris nel recupero con la Viterbese: la Cavese si riavvicina ai playoff

di Giuliano Pisciotta

Tre colpi alla presunta crisi, stop al trend negativo e playoff di nuovo vicini. Con un bel colpo di spugna, la Cavese ritrova morale e risultati, battendo la Viterbese a domicilio nel recupero della gara d'andata. I ragazzi di Modica, probabilmente punti nell'orgoglio da alcune feroci critiche arrivate dopo la terza sconfitta casalinga, hanno ritrovato anche concretezza sotto porta, arma importante nel rush finale del torneo.



La Viterbese non perdeva in casa dal 20 gennaio, giorno in cui la Juve Stabia aveva calato il poker nella Tuscia. Dunque, un risultato che incrementa i meriti della truppa biancoblu, in gol con Favasuli su rigore, Rosafio e Fella. Solo un'illusione il momentaneo pareggio della Viterbese, firmato da Pacilli dagli undici metri 5 minuti dopo il penalty realizzato dagli aquilotti.



In classifica, la Cavese sale a quota 43, a una sola lunghezza di distacco dalla zona playoff e a soli 4 punti dalla settima piazza. Non erano brocchi fino a domenica scorsa, non sono fenomeni dopo il successo a Viterbo: questa la filosofia di un gruppo che, fino al termine della stagione regolare, ha intenzione di onorare al meglio la propria annata senza precludersi nulla.

