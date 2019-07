Russo torna alla Juve Stabia: sarà il vice di Branduani

di Gaetano D'Onofrio

La Juve Stabia ufficializza l’ingaggio di Danilo Russo che, nel ritiro di Rivisondoli, ha trovato l’accordo per legarsi nuovamente al club gialloblù dov’era già stato negli anni scorsi prima del passaggio alla Casertana. Sarà lui il vice di Branduani, reduce da un’annata di grandi record, consentendo così a Caserta di dormire sonni tranquilli per quanto concerne i due portieri, con elementi di sicuro rendimento.

Questo il comunicato della società stabiese: “La “S.S. Juve Stabia rende noto di aver acquisito il diritto a ricevere le prestazioni sportive del calciatore Danilo Russo, classe ‘87. Il portiere torna a indossare i colori gialloblù dopo la stagione 2016/17, in cui totalizzò 37 presenze. Nel suo curriculum vanta oltre 250 partite tra i professionisti, di cui 85 in Serie B con le maglie di Venezia F.C., F.C. Pro Vercelli 1892, Spezia Calcio e Vicenza Calcio”.

Euforico il portiere: “Voglio ringraziare l’intera società per avermi permesso di tornare a vestire la maglia gialloblù. Per me è motivo di soddisfazione, far parte nuovamente della società della mia Città, che ho lasciato in serie C ed ora ritrovo orgogliosamente in B. Ho avuto altre proposte ma davanti alla richiesta della Juve Stabia, non ho avuto esitazioni perché ho coronato il sogno di ritornare a far parte di questa squadra. Il mio intento è di mettermi a disposizione dei compagni e del mister, dando sempre il massimo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA