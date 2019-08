Un super bomber per la Cavese: in prima linea il «panzer» Sforzini

di Giuliano Pisciotta

Un clamoroso colpo per la prima linea, per elevare notevolmente le quotazioni della Cavese in chiave campionato. Il club biancoblu ha ufficializzato il tesseramento di Ferdinando Sforzini, centravanti reduce dalla promozione tra i professionisti con l'Avellino, con una lunghissima esperienza in Serie B.



L'atleta romano - 35 anni da compiere il prossimo 4 dicembre - ha regalato anche un rapido saluto ai nuovi tifosi, contribuendo notevolmente ad alzare l'asticella dell'entusiasmo in vista dell'inizio ufficiale del torneo. Il colpo Sforzini potrebbe anche portare a un'impennata nella campagna abbonamenti, che si chiuderà venerdì 23 agosto prossimo, a 48 ore dal match d'esordio in campionato col Picerno.



Bottino di 11 reti ad Avellino in Serie D, per Sforzini quest'anno ci sarà anche tanto lavoro da sponda per gli inserimenti a rete di attaccanti esterni e mezzali nell'offensivo 4-3-3 disegnato da mister Moriero.



Intanto, la Lega di Serie C ha ufficializzato gli orari delle gare di campionato fino alla 19esima giornata:



1 settembre Reggina-Cavese ore 17.30

8 settembre Cavese-Vibonese ore 15.00

15 settembre Teramo-Cavese ore 15.00

22 settembre Cavese-Paganese ore 15.00

25 settembre Catania-Cavese ore 20.45

29 settembre Cavese-Avellino ore 15.00

6 ottobre Bari-Cavese ore 15.00

13 ottobre Rende-Cavese ore 15.00

20 ottobre Cavese-Casertana ore 17.30

23 ottobre Potenza-Cavese ore 18.30

27 ottobre Cavese-Rieti ore 15.00

3 novembre Sicula Leonzio-Cavese ore 15.00

10 novembre Cavese-Catanzaro ore 15.00

17 novembre Viterbese-Cavese ore 17.30

24 novembre Cavese-Monopoli ore 15.00

1 dicembre Cavese-Bisceglie ore 15.00

8 dicembre Virtus Francavilla-Cavese ore 15.00

14 dicembre Cavese-Ternana ore 20.45



© RIPRODUZIONE RISERVATA