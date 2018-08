Una sconfitta all'esordio per la Paganese Domenica derby con la Cavese

di Danilo Sorrentino

Si apre con una sconfitta, in Coppa contro il Catanzaro, la stagione della Paganese. La formazione azzurrostellata è stata battuta in casa 2-1 dai giallorossi, nella prima giornata del girone eliminatorio della Coppa di Serie C. Aquile avanti dopo neppure 6' grazie a uno degli ultimi arrivati, Manuel Fischnaller: l'attaccante bolzanino apre le danze sfruttando un assist di Statella. Il pareggio della Paganese è immediato, con Cesaretti che si procura e realizza un calcio di rigore che rimette la sfida in parità. Ma i giallorossi si sono fatti preferire sul piano della manovra, sono apparsi più avanti e già pronti per il campionato che - per la formazione di Auteri - si preannuncia di alta classifica. Al 10' della ripresa, il Catanzaro ha piazzato anche il colpo del sorpasso, con Celiento che va in gol dopo una convulsa azione in area di rigore azzurrostellata. Paganese ancora in fase di rodaggio. Tatticamente diverse cose da rivedere per il debuttante Luca Fusco, poche le notizie positive mentre si aspettano comunque rinforzi sul mercato. In virtù di questo risultato, domenica la Paganese affronterà la Cavese nella seconda giornata. Il derby, che torna dopo nove stagioni, si disputerà al Lamberti di Cava de' Tirreni.

