Universiadi: a Castellammare si presenta il Menti

di Gaetano D'Onofrio

Castellammare pronta per le Universiadi di luglio. A presentare ufficialmente la struttura stabiese, il Menti, che sarà adibito ad allenamenti per le compagini impegnate nella competizione a cinque cerchi che catalizzerà l’attenzione del Mondo intero sulla Campania, in un conferenza stampa che ha anticipato la sfida tra Juve Stabia e Virtus Francavilla, l’ultima in C dei gialloblù, il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, il Commissario per le Universiadi, Gianluca Basile, ed il patron della Juve Stabia, Francesco Manniello. “Siamo particolarmente contenti di essere in questo impianto, in primis per presentarlo, rinnovato, grazie ai fondi destinati alle Universiadi, che per fare il nostro augurio alla Juve Stabia per il ritorno in B, per la seconda volta, un traguardo importantissimo per la squadra del presidente Manniello. Per quanto concerna la selezione degli Azzurri che ci rappresenteranno alla competizione, abbiamo in programma già tre stage, il 19 e 20 maggio ad Imola, il 23 e 24 a Novarello ed il 15 e 16 giugno a Novara, in cui il selezionatore, mister Arrigoni, sceglierà tra novanta atleti i migliori per indossare la maglia dell’Italia. Ci stiamo preparando nel migliore dei modi, sperando poi nel risultato del campo”. A fare gli onori di casa Manniello: “Cogliamo l’occasione per ringraziare il Presidente Ghirelli ed il Commissario Basile per l’apporto e l’intervento che ha riguardato in particolar gli spogliatoi del Menti, che ci consentirà di prendere parte meglio anche al prossimo torneo di serie B”. Infine il Commissario per le Universiadi: “Abbiamo puntato sulle eccellenze come stadi della regione, ed il Menti non poteva che essere uno degli stadi predestinati. Abbiamo adeguato la struttura, anche se si è preferito disputare le gare ufficiale su terreno naturale, qui c’è il sintetico e sarà destinato agli allenamenti delle squadra, con l’obiettivo, in collaborazione con la Juve Stabia di valorizzare al massimo anche la città e tutto quanto farà da cornice alle Universiadi. La Regione ed il presidente De Luca hanno investito, e tanto in una manifestazione a cui in pochi credevano, sta a noi, ora, dimostrare che anche la Campania è pronta ad eventi di portata mondiale”.

