Universiadi, si muove la Lega Pro: «Iniziative sui campi di C per -100»

La Lega Pro di calcio scende in campo al fianco delle Universiadi di Napoli (dal 3 al 14 luglio prossimi). In occasione della 13esima giornata del girone di ritorno, in programma il 23 e 24 marzo, sui campi di serie C ci saranno delle iniziative di promozione dell'evento a 100 giorni dall' inizio dei Giochi. Lo ha annunciato all'Ansa il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli a margine del seminario in corso all' hotel Ramada di Napoli «Il pallone d'Italia», il progetto promosso dalla Lega Pro in sinergia con l'Osservatorio per le manifestazioni sportive che oggi ha fatto tappa a Napoli.



«Le Universiadi sono un appuntamento di grande prestigio - ha spiegato Ghirelli - e il presidente della Figc Gabriele Gravina ci ha chiesto di seguire questo percorso. Lo abbiamo fatto con enorme piacere, in primo luogo perché è una manifestazione di grande valore che si svolge in una regione cui noi siamo particolarmente legati, la Campania, che rappresenta una delle realtà piu vive dal punto di vista della serie C».



Varie le iniziative allo studio: «Stiamo lavorando - spiega il numero uno della Lega Pro di calcio - per valorizzare l'evento a 100 giorni dal suo inizio con un messaggio da tutti i campi della serie C per dire che questo è un avvenimento al quale teniamo tantissimo in quanto espressione della Lega dei Comuni d' Italia e quindi dell'intero reticolo italiano. Faremo - sottolinea Ghirelli - delle iniziative in quella giornata con degli striscioni, delle magliette, che ci consentiranno di aprire in anticipo l' attenzione sullo scenario delle Universiadi».



«In secondo luogo - ha proseguito Ghirelli - siamo al fianco delle Universiadi perchè rappresentano la mission fondamentale della serie C, quella dei giovani. Alle Universiadi ci lega un binomio che dobbiamo tenere stretto, fatto di formazione nel calcio e possibilità per i ragazzi di avere un futuro studiando e lavorando. Se non lo facciamo aumenta il numero degli sbandati e noi non possiamo fare una cosa di questo genere, dobbiamo essere una Lega che ha attenzione al gioco del calcio e contemporaneamente al momento sociale, alla formazione della persona».



C'è poi un motivo prettamente tecnico: «Le Universiadi sono un'occasione per mettere in evidenza quanti progressi si sono compiuti nel rapporto tra il calcio e l'università. Il lavoro - ricorda Ghirelli - lo sta svolgendo il ct Arrigoni, bravissimo. In questi anni ha fatto vedere le sue qualità di grande sensibilità tecnica, umana e professionale con i ragazzi. Sta lavorando da un po' di tempo. Io mi sono fatto affiancare da Pietro Lo Monaco per l'esperienza ormai consolidata nel calcio. C'è uno staff preparato fatto da Figc e da noi - conclude Ghirelli - siamo pronti».

