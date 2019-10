A rischio Portici-Savoia di Coppa: biglietti nominali per gli ospiti

di Raffaella Ascione

È finito sotto la lente d’ingrandimento dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive anche il derby di Coppa del San Ciro fra Portici e Savoia, in programma mercoledì 23 ottobre alle ore 15. In considerazione dei profili di rischio emersi, l’Osservatorio – che comunque non ha ritenuto «necessario il rinvio alle valutazioni del CASMS» – ha invitato l’Autorità Provinciale di pubblica sicurezza di Napoli, «previa riunione con le società sportive interessate» a «valutare la fattibilità dell’attuazione delle seguenti misure organizzative: vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti nel limite stabilito dalle Autorità di P.S., nelle ricevitorie individuate dalle società sportive sotto la responsabilità delle stesse, previa esibizione da parte dell’acquirente di un documento di identità; vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti sino alle ore 19.00 del giorno antecedente la gara», con trasmissione del relativo elenco alla Questura di Napoli entro le ore 10 del giorno della gara. È stato inoltre richiesto l’«impiego nel settore ospiti di volontari delle società ospitate con casacca riconoscibile (simile a quella degli steward)».

