Turris-Castrovillari e Marsala-Portici: ecco gli accoppiamenti dei playoff

di Raffaella Ascione

Non si riproporrà in semifinale playoff il derby fra Turris e Portici. Gli accoppiamenti maturati al termine degli ultimi – intensi – novanta minuti di campionato, hanno fatti riservato avversari fuori regione a corallini ed azzurri. La Turris se la vedrà al Liguori con il Castrovillari (sconfitto dal Città di Messina e dunque scivolato al quinto posto), mentre il Portici farà visita al Marsala, terza forza del campionato. La formula riproposta dalla lega Nazionale Dilettanti anche in questa stagione prevede che le semifinaliste si affrontino in gara secca: nel caso dovesse persistere il risultato di parità al termine dei tempi regolamentari e dei supplementari, passerà il turno la squadra con il miglior posizionamento in classifica al termine della regular season.



Le due vincenti si affronteranno in gara unica, anche in questo caso in casa della squadra meglio classificata in campionato. Lo stesso criterio determinerà la squadra vincitrice in caso di parità al termine dei tempi regolamentari e degli eventuali supplementari.

