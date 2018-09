Acireale-Nocerina gara a rischio: trasferta vietata ai molossi

di Giuliano Pisciotta

Niente Tupparello per i tifosi molossi. L'Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive ha inserito la gara fra Acireale e Nocerina, in programma domenica 23 settembre, tra quelle connotate da «alti profili di rischio», rinviando quindi «alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ai fini dell’individuazione di misure di rigore».

Sulla scia delle indicazioni dell'Osservatorio, la società molossa ha diramato una nota ufficiale comunicando che il match del Tupparello «è vietata ai tifosi ospiti. I tifosi molossi sono pertanto invitati a non partire alla volta della città acese».

