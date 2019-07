Addessi saluta la Turris: «Novità di mercato nel fine settimana»

di Raffaella Ascione

Nulla di fatto. Si è risolta con una fumata nera la trattativa intavolata dalla Turris con Simone Addessi, reduce da una stagione da incorniciare in rosso corallo. L’esterno ex Fondi, che venerdì scorso aveva chiesto ulteriori 48 ore per considerare la lauta proposta del club corallino, finirà dunque – con ogni probabilità – alla Cavese, via Juve Stabia.

«Teniamo a ringraziare Simone – spiega il direttore generale Rosario Primicile – per tutto quanto dato e dimostrato alla Turris. Comprendiamo le sue ragioni e le sue motivazioni, così come sappiamo che ha aspettato e tentennato finora con la speranza che la Turris approdasse in serie C. A quel punto non ci sarebbero stati dubbi né resistenze, sarebbe rimasto certamente a Torre del Greco».

Due caselle da colmare, dunque, nell’organico a disposizione di mister Fabiano: quelle lasciate vuote prima da Vacca ed ora da Addessi. «Stiamo lavorando senza sosta – continua Primicile – e non è da escludere che già nel fine settimana, prima dunque del raduno in programma lunedì, arrivi qualche annuncio ufficiale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA