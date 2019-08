Agropoli, sei reti al Palomonte ma Ferazzoli: «Ci manca la punta»

di Gerardo Lobosco

L'Agropoli dopo l'eliminazione nel turno preliminare di Coppa Italia con i cugini della Gelbison, si prepara all'esordio in campionato che avverrà domenica 1 settembre nel turno interno con il Sorrento, e in vista di questo impegno per mantenere il ritmo gara oggi ha sostenuto un test amichevole sul campo del Real Palomonte compagine di Promozione. Nel corso dei due tempi l'Agropoli è andato a segno sei volte senza subirne. Nella prima frazione i delfini hanno chiuso sul 4-0 con reti di Tinè, Babacar, Semati e Siciliano. Le altre due marcature nella ripresa realizzate da Agate e Doto.



Soddisfatto il tecnico Giuseppe Ferazzoli: «Abbiamo svolto un intenso lavoro fisico per questo mi è piaciuta l'applicazione della squadra», ma Ferazzoli, nonostante la goleada ha evidenziato la mancanza di un attaccante: «In società lo sanno e si sta lavorando per arrivare alla punta che ancora stiamo cercando per completare il reparto avanzato».

