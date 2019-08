Agropoli, 9 reti nel primo test aspettando la Coppa Italia

di Gerardo Lobosco

L'Agropoli partita in ritardo per la riammissione in serie D arrivata solo da una decina di giorni fa, prova a recuperare il tempo perso anche perchè l'inizio della satgione ufficiale incombe, basti pensare che tra una settimana c'è il turno prelimininare di Coppa Italia e per la compagine tirrenica è subito derby con i cugini della Gelbison che, invece, sono già quasi al completo. Ed oggi l'Agropoli affidato al tecnico Giuseppe Ferazzoli, ha sostenuto il primo test amichevole contro il Manocalzati formazione irpina di promozione. Per l'Agropoli è stata una goleada con il punteggio finale di 9-0. Un po' tutti hanno trimbrato il cartellino, il primo a farlo è stato Orefice, poi a seguire Agata, Tinè, Babacar, Russo, Galeotti, Buonocore Semati e Numerato. Il trainer dei delfini ha provato diverse soluzioni ed è apparso soddisfatto del lavoro svolto in questo berve lasso di tempo. Ed in attesa dei nuovi innesti annunciati dal direttore sportivo Francesco Lingenti, la suadra rimarrà a Serino fino al 13, poi una breve pausa per riiprendere il 16 agosto in vista del derby sul campo della Gelbison in una gara secca che vale la qualificazione al primo turno del trofeo triolore di categoria. Intanto sul fronte settore giovanile domani al Guariglia di Agropoli un altro stage per i nati dal 2001 al 2004

