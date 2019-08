Agropoli, Cerruti lascia dopo 9 anni: è Bisogno il nuovo presidente

di Gerardo Lobosco

In casa Agropoli novità importanti nell'organigramma scietario del club tirrenico. Dopo nove anni c'è l'avvicendamneto al vertice del sodalizio che dopo due stagioni ha ritrovato la serie D. Domenico Cerruti, come più volte anticipato ha deciso di passare la mano anche se resta in seno al sodalizio con il ruolo di presidente onorario stesso compito per l'ex patron dell'Avellino Walter Taccone. Al suo posto subentra Francesco Bisogno, che va a ricoprire la massima carica. Il direttore generale con delega alla firma è Stefano Bisogno, fratello del neo patron. Nel corso dell'incontro in cui è avvenuto il passaggio delle consegne è stato definito anche lo staff tecnico che vede in Ferazzoli, l'allenatore, mentre il secondo sarà Gerardo Fiorillo, il preparatore dei portieri è Pasquale Centofanti e quello atletico Nicola Agosti. La juniores sarà guidata da Alfredo Pollio. Intanto la squadra rimane in ritiro a Serino fino a sabato per rientrare lunedì 26 agosto ad Agropoli e preparare il debutto in campionato con il Sorrento.

