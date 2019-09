Colpaccio Agropoli, arriva l'attaccante bulgaro Kurdov

di Gerardo Lobosco

L'Agropoli centra un vero colpo di mercato e annuncia l'arrivo dell'attaccante bulgaro Atanas Kurdov, 20 anni, con un passato nelle giovanili del Levski Sofia, Bayer Leverkusen, poi ha vetito anche le maglie Astana, Lokomotiv Sofia, Botev Plodiv eLokomotiv Plovidiv, oltre a vestire 21 volte le casacche e 7 reti con la maglia della nazionale Bulgara giovanile. L'attaccante bulgaro è giunto ieri ad Agropoli ed oggi ha raggiunto l'intesa con il club del patron Walter Taccone, ed ha partecipato alla seduta di allenamento diretto dal tecnico Ferazzoli.Il tesseramento di Kurdov, non sarà disponibile per la trasferta di Foggia, in quanto l'iter amministrativo del tesseramento dovrà essere ancora ultimato.

