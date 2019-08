Agropoli arriva il difensore Bonfini.

di Gerardo Lobosco

L'Agropoli proprio alla vigilia del derby con la Gelbison piazza un altro colpo di mercato e con il direttore sportivo Lingenti, si assicura le prestazioni del difensore Raimondo Bonfini, 21 anni, in arrivo dal Troina compagine siciliana di serie D, ma il difensore partenopeo, vanta esperienze sempre in quarta serie con il Sansepolcro. Ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Savoia, squadra della sua città natale prima di approdare nell'under 19 del Perugia e poi all'Arezzo. Bonfini, è già stato presentato ai compagni anche se domani non sarà della partita con la Gelbison. Intanto lunedì è previsto un altro stage per i nati dal 2001 al 2004 sotto lo sguardo del nuovo allenatore della juniores Alfredo Pollio, ex tecnico della Primavera dell'Avellino.

