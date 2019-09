Agropoli l'attaccante bulgaro Kurdov lascia senza giocare, arriva De Caro

di Gerardo Lobosco

Per l'Agropoli torna di attualità la questione attaccante e la società del patron Walter Taccone, che pareva di aver chiuso la questione con l'ingaggio del bulgaro Atanas Kurodv, 20 anni, ex Bayer Leverkusen, si trova nuovamente punto e a capo L'attaccante, infatti, che da un paio di settimane era nella cittdina tirrenica per definire i dettagli burocratici del tesseramento, ha deciso di concerto con i dirigenti di lasciare Agropoli. Alla base del divorzio prima che ci fosse il matrimonio, i motivi sarebbero da ricercare nelle richieste di Kurodv ritenunute non ricevibili dai dirigenti biancazzuri, per cui termina prima di iniziare quest'avventura dell'attaccante dell'est Europa. Ora si dovrà cercare una nuova soluzione nel reparto avanzato da mettere a disposiione del tecnico Ferazzoli. Intanto un nuovo innesto è stato fatto e riguarda la porta. E' stato preso il portiere Vincenzo De Caro, 18 anni, in quota under. De Caro, lo scorso anno ha giocato in eccellenza nel San Vito Positano e domenica sarà con la squadra nella trasferta di Bitonto.

