Agropoli a Bitonto con volti nuovi: i due belgi Sakata e Nathaneel

di Gerardo Lobosco

L'Agropoli dopo la sconfitta interna è attesa domani dalla difficile trasferta sul campo del Bitonto. La squadra del tecnico Giuseppe Ferazzoli, ha vissuto una settimana con molte novità a partire dalla definitiva uscita di scena dell'attaccante bulgaro Kurdov, per passare all'arrivo del transfer per i due calciatori belgi che pur avendo svolto la preparazione con i compagni finora erano rimasti ai box, ma ora sono disponibili, si tratta del centrocampista Just Fontaine Sakata, 21 anni, centrocampista e del difensore Benvindo Panzu Nathaneel, 19 anni, entrambi sono stati convocati per la trasferta in terra pugliese. Unico assente Agate infortunato. Dopo la seduta di rifinitura svolta stamani nel primo pomeriggio la squadra è partita alla volta di Trani dove alloggerà fino alla vigilia del match. A dirigere la gara in programma alle ore 15 a Bitonto è: Delli Carpini di Isernia.

