Agropoli blitz a Roseto e va in finale con il Brindisi

di Gerardo Lobosco

L'Agropoli dopo il successo dell'andata con i foggiani del Roseto, si ripete in terra pugliese espugnando (1-2) il campo dei pugliesi, e lo fa in rimonta e per oltre mezzora con l'uomo in meno. Il successo per i delfini del tecnico Gianluca Esposito, conferma lo stato di forma della formzione salernitana che così per il secondo anno consecutivo arriva alla finale playoff che vale la scalata i serie D. Per l' Agropoli non è stato agevole il compito sul campo del Roseto, in quanto la formazione foggiana, nella parte finale della prima frazione si porta in vantaggio al 42' con una rete siglata da Tusiano, e negli spogliatoi si va con il punteggio di 1-0. Nell ripresa la situazione per l'Agropoli si complica: al 16' c'è l'espulsione di Raimondi, ma nonostante l'uomo in meno i ragazzi dei presidenti Cerruti e Puglisi, con il talentuoso Donato Capozzoli, riescono a riequilibrare il punteggio al minuto 29. Una rete che sa di liberazione e che basterebbe per accedere alla finale, ma il subentrato Masocco, nell'ultimo di 5' di recupero trova la rete che vale il sorpasso e regala vittoria e qualificazione all'ultimo atto della stagione. In finale l'Agropoli troverà il Brindisi che ha eliminato il Lavello.La finale si gioca su due gare si parte domenica 2 giugno sul campo del Brindisi, il ritorno ad Agropoli una settimana più tardi il 9 giugno.

