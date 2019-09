Agropoli, brusco stop in casa L'Altamura passa 0-2

di Gerardo Lobosco

L'Agropoli sperava di festeggiare nel giorno in cui la società del patron Walter Taccone ha dato il via agli abbonamenti con prezzi davvero popolari per far riempire il Guariglia con un successo, invece i ragazzi del tecnico Giuseppe Ferazzoli, hanno dovuto incassare una brutta sconfitta per mano dell'Altamura guidato da Severo De Felice, che passa con una rete per tempo lasciando a secco i biancazzurri. L'equilibrio del match si interrompe al 17' quando l'estremo difensore di casa Colella si abbatte su Guadalupi, l'arbitro assegna il penalty ai pugliesi e lo stesso trasforma con precisione. L'Agropoli prova a reagire ma senza fare male agli avversari e il tempo si chiude con il vantaggio dei pugliesi. Nella ripresa il tecnico di casa mette dentro Leonetti e Agate, per Siciliano e Orefice, con la speranza di migliorare il quadro, ma dopo 8' arriva il raddoppio dell'Altamura con Dorato, il quale è lesto a infilarsi nella difesa e con un diagonale beffa per la seconda volta la porta di Colella. Nonostante i tentativi dei biancazzurri tirrenici il risultato non cambia e l'Altamura si porta a casa i tre punti. Per l'Agropoli una sconfitta molto amara.

