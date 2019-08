di Gerardo Lobosco

L' Agropoli finisce nel caos più totale. Lo stato in cui è venuto a trovarsi il club tirrenico fresco di riammissione in serie D è emerso in modo plateale nel tardo pomeriggio allorquando era stata convocata da parte della società una conferenza stampa di presentazione del nuovo assetto societario. L'incontro che si è svolto nell'aula consiliare del comune di Agropoli alla presenza del sindaco Adamo Coppola, doveva essere un momento di presentazione dei programmi societari e così sembrava essere negli interventi del primo cittadino e del presidente Domenico Cerruti, il quale oltre a ringraziare quanti hanno collaborato con lui in questi anni ha presentato i nuovi soci in particolare Walter Taccone, già presidente dell'Avellino, quest'ultimo ha detto di aver sposato con entusiamo il progetto Agropoli ed ha parlato anche del clamoroso abbandono dal ritiro dell'allenatore Oberdan Biagioni. Secondo Taccone, l'ex ormai allenatore, avrebbe seguito una linea non consona ai programmi del club ed ha annuncito anche il nuovo tecnico si tratta di Giuseppe Ferrazzoli, ex Triestina. Poi è accaduto l'imprevisto, infatti, durante il suo intervento Taccone, più volte è stato interrotto e contestato da alcuni tifosi presenti nell'aula consiliare, e dopo un acceso battibecco in modo polemico ha salutato tutti ed ha lasciato il tavolo con affermazioni al veleno: " Vi regalo tutto quello che ho fatto finora compreso l'allenatore ma il mio compito finisce qua". Inutile il tentativo di Cerruti di far rientrare Taccone. Per l'Agropoli si apre uno scenario dall'esito molto incerto. Le prossime ore potrebbero servire a capire meglio l'evolversi della situazione intanto i tifosi sono più che sconcertati.

