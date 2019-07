Agropoli: Cerruti resta presidente, Biagioni è l'allenatore

di Gerardo Lobosco

L'Agropoli in attesa del definitivo ripescaggio in serie D cosa che dovrebbe avvenire il prossimo 31 luglio, ha messo apposto i quadri societari definendo i vertici che andranno a gestire il club tirrenico. In sella alla carica di presidente resta Domenico Cerruti, che da nove anni è il numero uno dell'Agropoli, entrano nell'organico dirigenziale: Salvatore Napolitano che fungerà da Direttore Generale, e Pasqualino Vuolo, che sarà il direttore amministrativo. C'era attesa anche per conoscere il nome del nuovo allenatore dopo la partenza di Esposito. A ricoprire quest'incarico è stato chiamato Oberdan Biagioni, 50 anni, che ha vissuto le ultime due esperienze sulle panchine del Potenza e del Messina. Un ruolo fondamentale nella composizione dell'assetto societario che negli ultimi giorni sembrava essere finito in un bivio pericoloso l'ha recitato l'amministrazione comunale con in testa il sindaco Coppola e l'assessore Cammarota. Intanto in attesa della riammissione in serie D è stata convocata per giovedì 1 agosto una conferenza stampa per presentare il nuovo progetto e i programmi che si intendono portare avanti con la gestione tecnica affidata a Biagioni

