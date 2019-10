Agropoli: clamoroso Ferazzoli, annuncia le dimissioni

di Gerardo Lobosco

Per l'Agropoli non sembra esserci davvero un momento tranquillo, non bastasse la pesante sconfitta rimediata sul campo amico per mano della Fidelis Andria che si è imposta col punteggio secco di (0-3) ecco arrivare una nuova tegola sulla testa dei dirigenti dei delfini. Il tecnico Giuseppe Ferazzoli, ha deciso di interrompere il rapporto con il club bincazzurro. La decisione è arrivata poco dopo la pesante sconfitta, ma il trainer pur annunciando le sue dimissioni non ha rilasciato nessuna dchiarazione. La dirigenza dell'Agropoli, forse sorpresa per la scelta, con in testa il patron Walter Taccone, sembra orientata a prendere tempo e magari cercare di far ritornare sui suoi passi Ferazzoli. La giornata di domani dovrebbe servire a chiarire il quadro, nel caso Ferazzoli, confermasse la scelta di lasciare, sarà necessario trovare un nuovo allenatore.

