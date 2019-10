Agropoli disfatta, il Francavilla mostra la manita (5-0)

di Gerardo Lobosco

L'Agropoli del dopo Ferazzoli, finisce in disfatta sul campo del fanalino Francavilla, ch prima di oggi nelle sette giornate precedenti non aveva mai vinto e collezionato solo due pareggi e segnate 5 reti quante ne ha messe a segno in una sola partita quella odierna. Per l'Agropoli affidato alle cure del secondo allenatore Gerardo Fiorillo, è stata una vera e propria debacle iniziata ben presto. Ai rossoblu sinnici sono bastati 8 minuti per sbloccare il match con Nolè, ma era solo l'inizio di una giornata da dimenticare per i tirrenici dell'Agropoli che dopo due minuti perdono anche il portiere Sanchez espulso, e nella prima frazione c'è anche il tempo di registrare il raddoppio al 39' per mano di Grandis, imbeccato da Nolè. Nella ripresa l'Agropoli resta in 9 per il secondo rosso mostrato a Acunzo, e per il Francavilla, diventa tutto più agevole. I lucani vanno a segno altre tre volte con Mancino al minuto 8, con Flodelmundo al 16' e Fanelli al 39' che chiude il pokerisssimo. Dopo questo tremendo ko per i biancazzurri è necessario correre ai ripari e scegliere subito il tecnico e magari pensare a rinforzare l'organico. Per il Francavilla del dopo Lazic, con Del Prete, può essere l'inizio della risalita.

