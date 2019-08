Agropoli si alza il sipario sul nuovo corso

di Gerardo Lobosco

Dopo aver festeggiato il ritorno in serie D attraverso la riammissione giunta la scorsa settimana come migliore piazzata nel gruppo delle richiedenti per rinetrare in quarta serie, per l'Agropoli è giunto il momento di conoscere uomini e programma per affrontare la nuova categoria dopo due stagioni trascorse nel purgatorio dell'eccellenza. E domani pomeriggio alle ore 18,30 presso l'aula consiliare del comune di Agropoli ci sarà la conferenza stampa di presentazione del nuovo asset societario. A fare gli onori di caa il sindaco di Agropoli Adamo Coppola, che ha svolto un ruolo importnte nel ritorno in D poi sarà la volta del presidente del club tirrenco Domenico Cerruti,il quale dopo la cooperzione al vertice con Puglisi, quest'ultimo ritornato alla Gelbison, è rimasto solo alla guida dell'Agropoli, nell'occasione sarà affiancato dal direttore generale Salvatore Napolitano, dal direttore amministrativo Pasqualino Vuolo. Una conferenza molto attesa dai tifosi, che vogliono conoscere le intenzioni del nuovo corso societario.

