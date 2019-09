Agropoli, Ferrazoli a Foggia senza timore con il tridente

di Gerardo Lobosco

Per la matricola Agropoli dopo il debutto vincente nel match interno con il Sorrento, ecco subito una nobile decaduta sulla strada della formazione del neo patron Walter Taccone e del tecnico Giuseppe Ferazzoli, si tratta del Foggia che si presenta all' appuntamento dopo una settimana movimentata che ha visto le dimissioni del tecnico ex Roma, Mancini, e il passaggio della guida tecnica a Corda. Un match che però non sembra spaventare il tecnico della formazione tirrenica Ferazzoli, il quale non rinuncia al suo 4-3-3: " Sappiamo che sarà una sfida ad alto coefficiente di difficoltà, ma questo non ci impedisce di affrontare il Foggia in modo rinunciatario per questo va in campo una squadra pronta a giocare alla pari con una corazzata". Nel tridente avanzato confermti Tine, Agate e Orefice. Non potrà esserci l'ultimo arrivato l'attaccante bulagaro Kurdov. Non convocati anche Natawel, Sakata e gli infortunati Russo e Stratoti. Fischio d'inizo alle ore 15

