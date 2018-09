di Gerardo Lobosco

Si è protratta oltre ogni limite l'attesa dell'Agropoli, che ha sperato fino all'ultimo di essere riammessa in serie D, ma con la pubblicazione del comunicato ufficiale del comitato regionale della Federcalcio Campania, che ha reso noto il programma gare del campionato di eccellenza, in casa della formazione tirrenica del presidente Domenico Cerruti, e del tecnico Gianluca Esposito, è arrivata la definitiva conferma che anche per questa stagione ci si dovrà cimentare tra i dilettanti regionali. E il primo impegno in attesa delle due gare da recuperare, sarà sul campo della Palmese, che partita con i favori del pronostico si trova già ad inseguire. La gara è in programma domenica a Palma Campania alle ore 15,30, mentre mercoledì l'Agropoli affronta sempre in trasferta il San Vito Positano, nell'andata del primo turno di Coppa Italia di categoria, poi saranno stabilite le date dei recuperi di campionato con Faaino ed Audax Cervinara.

