Agropoli a Francavilla per vincere in attesa del nuovo tecnico

di Gerardo Lobosco

Per l'Agropoli si chiude una settimana piuttosto movimentata che si è aperta con le dimissioni dell'allenatore Giuseppe Ferazzoli, e terminata con la cessazione del rapporto con il consulente di mercato Francesco Lingenti, messo alla porta per la seconda volta nel giro di due settimane, in mezzo la squadra che è stata affidata in modo temporaneo al secondo Gerardo Fiorillo, il quale ha diretto tutte le sedute di allenamento compresa la rifinitura di stamani al termine della quale ha diramato la lista dei 20 convocati, dalla quale non risultano ben 6 calciatori tutti infortunati, si tratta di: Guida, Dampha, Doto, Ceracolo, Leonetti e Doto. In particolare l'assenza dei primi due dovrà far rivedere qualcosa nel reparto arretrato e in quello mediano. Fiorillo, ha detto che non stravolgerà nulla rispetto all'assetto tattico proposto da Ferazzoli, per cui si vedrà il solito 4-3-3. In avanti potrebbe essere prosposto il tridente Agate, Buonocore e il rientrante Camarà. A Francavilla, il fischio d'inizio è previsto per le ore 15 e dirige Allegretti di Molfetta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA