Agropoli e Gladiator, festa doppia per il gran ritorno in serie D

di Gerardo Lobosco

Come ampiamente anticipato il consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione odierna ha deliberato le ammissioni al campionato di serie D in base alla graduatoria delle società che ne avevano fatto richiesta. Oggi è arrivata l'ufficialità.



L'Agropoli ritrova dopo due stagione trascorse nel campionato regionale di eccellenza il campionato di quarta serie. Per certi aspetti si è trattata di una conferma in quanto la scalata nel principale torneo nazionale dei dilettanti era divenuta una certezza al momento della presenteazione della graduatoria che vedeva il club tirrenico del presidente Domenico Cerruti, al primo posto. Grande soddisfazione nel centro salernitano per questa notizia che ridà al club la serie D e che fra due anni festeggia il secolo di vita parteciando all' importante campionato nazionale.



E tra le otte ripescate figura anche il Gladiator che posizionata al sesto posto ha beneficiato della riammissione dopo aver fallito la scalata attraverso i play off di eccelelnza. E la Campania ritrova due squadre in serie D, doopo una stagione non certo positiva.

