Agropoli, con il Gladiator in campo ​anche l'ultimo arrivato Buonocore

di Gerardo Lobosco

L'Agropoli dopo il bel colpo compiuto sul campo del Bitonto prova a dare continuità ricevendo sul campo amico del Guariglia, il Gladiator. Intanto alla vigilia di questo derby regionale che attende i biancazzurri tirrenici la società del patron Walter Taccone, ha colmato il vuoto in attacco dopo l'uscita di scena del bulgaro Kurdov, con l'arrivo di Raffaele Buonocore, 20 anni, ex Paganese, e l'attaccante è già stato convocato per il match di domani e quasi certamente sarà in campo fin dall'inizio.



Con il recupero di Agate, il tecnico Giuseppe Ferazzoli, non presenta defezioni, per cui ha solo problemi di scelta, ma dalle dichiarazioni rilsciate nella consueta conferenza stampa che precede la gara ha fatto capire che non ci saranno molti cambiamenti rispetto alla squadra uscita vittoriosa a Bitonto. A dirigere Agropoli-Gladiator, sarà la signora Valentina Finzi di Foligno. Fischio d'inizio alle ore 15.

