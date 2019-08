Agropoli, arriva Leonetti: domani parla il patron Taccone

di Gerardo Lobosco

L'Agropoli dopo aver chiuso la preparazione nel ritiro di Serino, in Irpinia, da ieri ha cominciato a lavorare al Guariglia per preparare il debutto in campionato previsto per domenica sul campo amico contro il Sorrento. Intanto la società tirreinica nel neo presidente Francesco Bisogno, continua a piazzare altri colpi di mercato, l'ultimo in ordine di tempo riguarda l'innesto del difensore Francesco Leonetti, 18 anni, in quota under, arrivato dalla Casertana. Leonetti, già si aggregato con i nuovi compagni, mentre si resta in attesa di mettere a disposizione del tecnico Ferazzoli, dell'attaccante richiesto.



Ma c'è grande attesa e curiosità da parte dei tifosi per la conferenza stampa prevista per domani alle 15,30 del patron del club tirrenico Walter Taccone, ex presidente dell'Avellino, che dovrebbe annunciare anche altre novità sul fronte mercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA