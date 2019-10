Agropoli con la Fidelis Andria per ritrovare la rete

di Gerardo Lobosco

L'Agropoli in serie utile da tre giornate nelle quali ha ottenuto una vittoria e due pareggi senza subire reti, ospita sul campo amico del Guariglia la Fidelis Andria, che precede di un solo punto ( 8 ) i delfini fermi a (7) del tecnico Giuseppe Ferazzoli, il quale anche per questa sfida con i pugliesi non intende modificare l'assetto tattico proponendo il consueto 4-3-3 ed anche la formazione non dovrebbe subire variazioni rispetto alle ultime uscite, con i tre terminali che saranno Cozzolino, l'ultimo ad andare a segno ben 312 minuti fa, in occasione del blitz a Bitonto, Agate e Camarà. E proprio il digiuno di reti solo 3 in sei giornate rappresenta la nota stonata di quest'inizio di stagione, che in casa Agropoli si spera di interrompere proprio con i pugliesi. A fare da contraltare la nota positiva con la porta di Sanchez, che resta inviolata da 270'. Ad Agropoli arbitra Cevenini della sezione di Siena. Fischio d'inizio alle ore 15.

