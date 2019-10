L'Agropoli ha scelto l'allenatore: i delfini ripartono da Procopio

di Gerardo Lobosco

Neanche il tempo di metabolizzare il pesante ko rimediato in terra sinnica con il Francavilla, che i dirigenti dell'Agropoli hanno sciolto la riserva ed hanno annunciato il nuovo allenatore che guiderà la squadra nel prosieguo del campionato dopo le dimissioni di Giuseppe Ferazzoli.



La scelta è ricaduta su Gianluca Procopio, 43 anni, ex attaccante e che nella veste di tecnico ha guidato le giovanili del Santarcangelo, e il club della Repubblica di San Marino La Fiorita, nella scorsa stagione invece, ha ricoperto il ruolo di assistente tecnico del Rimini. La nota diffusa dall'ufficio stampa dall'Agropoli si conclude con i ringraziamenti a Gerardo Fiorillo, che ha guidato la squadra in questa settimana che si è conclusa con la pesante sconfitta. Procopio, dirigerà il primo allenamento martedì.

