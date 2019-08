Agropoli, il patron Taccone: «Voglio riportare la gente allo stadio»

di Gerardo Lobosco

Ad Agropoli c'era attesa per la prima uscita ufficiale del neo patron del club biancazzurro, Walter Taccone, ex presidente dell'Avellino, che ha deciso di sposare il progetto del club tirrenico. E Taccone si è presentato davanti a taccuini e telecamere insieme al tecnico Giueppe Ferazzoli, che ha voluto alla guida della squadra che dopo due stagioni ha ritrovato la serie D e domenica debutta in casa con il Sorrento avversaria che lo scorso anno tarpò le ali per il ritorno in quarta serie ai delfini. Il patron Taccone, si è detto convinto di poter far bene ad Agropoli ed ha invitato i tifosi a sostenere il progetto: " Sono arrivato da poco non mi piace fare proclami, ma penso che con la squadra che abbiamo allestito possiamo fare un campionato all'altezza con l'obiettivo minimo che è la salvezza ma penso che si possa guardare oltre. Nelle mie esperienze passate non ho mai messo un premio salvezza per cui ritengo che questo sia un segnale. La squadra è quasi al completo manca solo un attaccante che faccia a sportellate con i difensori avversari e ci dia peso nel reparto avanzato, stiamo valutando diversi profili per scegliere il più adatto alle esigenze del tecnico. Il mio auspicio è quello di riportare la gente allo stadio e lo dovremo fare con il gioco e facendo divertire i tifosi. Spero che già domenica nel debutto il Guariglia possa essere pieno". Poi è stata la volta di Ferazzoli in vista del match con il Sorrento: " E' una avversaria che rispetto, ma può vantare un vantaggio nella preparazione ma ritengo che possiamo centrare il massimo, buoni segnali li ho avuti nella gara persa ai rigori in Coppa Italia e per questo sono fiduscioso nei ragazzi". Il tecnico tirrenico prediilige il 4-3-3, ma non esclude altre soluzioni in corsa.

