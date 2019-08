Agropoli primi acquisti Squadra in ritiro a Serino

di Gerardo Lobosco

L'Agropoli prova a trovare serenità dopo la concitata conferenza stampa di presentazione che ha portato Taccone a lasciare l'aula consiliare in dissenso con i tifosi, ma la vicenda sembra essere rientrata. Intanto la squadra che ha iniziato la preparazione a Serino (Avellino) dopo l'uscita di scena dell'allenatore Biagioni, ha trovato una nuova guida tecnica, il compito è stato affidata a Giuseppe Ferazzoli, 53 anni, ex Triestina, il quale ha cominciato a lavorare con un gruppo che deve essere completato. E proprio nelle ultime ore sono stati ufficiaizzati tre arrivi: il portiere spagnolo Nino Pablo Gugliemo Sanchez, 23 anni proveniente dal Giana Erminio, il difensore Christian Costa, 19 anni, giunto dalla Primavera del Palermo e l'attaccante di nazionalità Libica Tata Semati. I tre sono già al lavoro con i compagni. Intanto il sorteggio del turno preliminare della Coppa Italia ha riservato all'Agropoli subito il derby cilentano con i cugini della Gelbison. Si gioca domenica 18 agosto al Morra di Vallo della Lucania, in gara secca, la vincente accede al primo turno in programma il 25 agosto.

