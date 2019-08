Agropoli scatenata sulmercato, 5 arrivi per il tecnico Ferazzoli

di Gerardo Lobosco

L'Agropoli partita in ritardo a causa della riammissione in serie D giunta soltanto la scorsa settimana, prova a bruciare le tappe per allestire la rosa che possa essere in grado di presentarsi alla competizione della quarta serie in modo competitivo e considerato che domenica 18 agosto c'è il primo appuntamento ufficiale della stagione con il turno preliminare di Coppa Italia, ecco che i dirigenti dei delfini dopo aver affidato la guida tecnica a Giuseppe Ferazzoli, stanno operando attivamente sul mercato e sono stati ingaggiati 5 nuovi elementi: l'attacante sloveno Luka Kevic, 24 anni, ex Cavese, ma con esperienza nella massima serie del suo paese, i centrocampista 22enne Babacar Abdou, di nazionalità iberica, Nicola Orefice, 17 anni e il portiere Andre Capone, 20 anni, oltre a trovare l'intesa con Alessio Garafolo e Nicola Russo che hanno gia vestito la casacca biancazzurra nella passata stagione. Domani partirà anche la preparazione delle squadre juniores e allievi.

