di Gerardo Lobosco

Per l'Agropoli niente promozione in serie D. Per delfini del tecnico Olivieri è arrivata la sconfitta sul campo del Castrovillari che dopo il pari dell'andata al Guariglia di Agropoli, è riuscito ad imporsi di misura 1-0 con la rete giunta nella seconda frazione al minuto 27 ad opera di De Simone. L'Agropoli che dal 18° ha giocato con l'uomo in meno per l'espulsione di Maione non è riuscito a riequilibrare il match e al triplice fischio dopo 8 minuti di recupero ha dovuto inchinarsi e vedere infrangere i sogni di ritornare in serie D dopo una sola stagione. A festeggiare la formazione calabrese. Delusione e amarezza erano i sentimenti che albergavano sui volti dei calciatori dei dirigenti in particolare del presidente Cerruti e dei tifosi al seguito dell'Agropoli che ora per tentare di parteciapre la prossima stagione al massimo torneo dei dilettanti nazionali deve sperare nel ripescaggio.

