Agropoli spera di rientrare in D: presentata domanda ripescaggio

di Gerardo Lobosco

Alla fine è arrivata la notizia ufficiale da parte del presidente Domenico Cerruti: l'Agropoli domani termine ultimo per presentare la domanda di ripescaggio in serie D ha pronto tutto l'incartamento e la documentazione che prevede il pagamento di 19mila euro per l'iscrizione alla quarta serie e i 31mila euro di fideiussione, a confermarlo è stato lo stesso massimo dirigente del club tirrenico che per il secondo anno consecutivo ha perso la scalata sul campo prorpio nella finale playoff. E stando alle indiscrezioni l'Agropoli risulta essere prima in graduatoria tra le perdenti playoff e questo la pone in una posizione di favore per ritornare nel principale campionato nazionale dei dilettanti. E Cerruti, anche se non si sbilancia, appare fiducioso, nonostante sia rimasto solo al vertice del club dopo l'uscita di scena di Puglisi che ha sposato la causa della Gelbison.

