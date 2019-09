Agropoli, Taccone chiama i tifosi ​e Ferazzoli conferma il 4-3-3

di Gerardo Lobosco

L'Agropoli dop la bella prova di Foggia dove però, non ha raccolto nulla, ritorna a giocare sul campo amico del Guariglia. E in settimana va registrato l'accorato appello del patron del club biancazzurro Walter Taccone, il quale ha chiamato a raccolta i tifosi invitandoli a stare vicino alla squadra e cercare di riempire lo stadio in occasione della gara di domani con l'Altamura del tecnico Severo De Felice.



Intanto il timoniere dei delfini Giuseppe Ferazzoli, in settimana ha lavorato in un clima di serenità ed appare orientato a confermare il 4-3-3 con la formazione vista nelle prime due gare anche perchè si resta in attesa del transfer dell'attaccante bulgaro Kurdov, per cui nel tridente avanzato dovrebbe vedere schierato Agate, Acunzo e Orefice, con Tine pronto a subentrare. Arbitra Fantozzi della sezione di Civitavecchia fischio d'inizio alle ore 15.

