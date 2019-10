Agropoli, Taccone contro Cerruti: «La società non è in vendita»

di Gerardo Lobosco

Non sembra esserci pace in casa Agropoli, a stretto giro di posta dopo le dichiarazioni di Cerruti, circa un suo possibile ritorno al vertice del club arriva la risposta piccata del presidente onorario Walter Taccone, ex Avellino, il quale in una lunga nota diffusa dall'ufficio satmpa del club tirrenico, risponde per le rime all'ex presidente dei biancazzurri: "Innanzitutto mi tocca dire che non ho mai affermato che Cerruti, abbia lasciato una situazione debitoria, in quanto la gestione economico-finanziaria è nelle mani della nuova proprità che fa capo alla famiglia Bisogno".



Poi sulle affermazioni di Cerruti circa un suo interessamento a riprendersi la gestione della società, Taccone dice:" Mi risulta strano che si possa acquistare un bene che non è in vendita e mi consta che la famiglia Bisogno, non ha la volontà di cedere la società". Poi sull'amarezza palesata da Cerruti, sulla dimenticanza per il ruolo svolto nei nove anni precedenti, Taccone, si dice concorde, ma precisa: " Il mondo del calcio è una piovra: ci si dimentica sempre di quello fatto ieri, e bisogna riconquistarsi i meriti nel futuro, dimenticandosi di guardare indietro e di lamentasi se le cose non vanno bene. Quando ho iniziato quest'avventura nel 2009 ero consapevole di ciò, ma ero pronto a questa sfida in maniera consapevole. Questo è il mondo del calcio prendere o lasciare".

