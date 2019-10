Agropoli tonfo in casa, Fidelis Andria passa 0-3

di Gerardo Lobosco

Dopo tre risultati utili consecutivi l'Agropoli incappa in una sonora sconfitta al Guariglia per mano della Fidelis Andria che impone un netto (0-3) al team guidato da Francesco Ferazzoli. Una gara che per i delfini di casa si mette subito in salita: al 6' Palazzo serve Petruccelli, che dopo un primo tiro sulla respinta di Sanchez, piazza il tap-in vincente. Il tempo si chiude con questo parziale. Nella ripresa allo stesso minuto della prima frazione vale a dire il 6' Banegas, approfitta di un errore della difesa campana e sigla il raddoppio. Nel finale di gara la Fidelis Andria trova anche il tris: Tedesco, al minuto 41' mette il punto esclamativo al match e consente alla Fidelis Andria di portarsi a quota 12 in classifica, in piena corsa per il quinto posto dove si trovano anche Taranto, Gelbison e Gladiator, mentre l'Agropoli scivola nell zona rossa con 8 punti. La prossima gara per i salernitani li vedrà impegnati sul campo del fanalino Francavilla ultima con 2 punti e ancora a secco di vittorie.

