Agropoli, via il consulente di mercato Lingenti

di Gerardo Lobosco

Alla vigilia del derby con i cugini della Gelbison, a rendere ancora più frizzante il clima già di per se molto vivo, arriva la notizia che Francesco Lingenti, non sarà più il consulente di mercato del club tirrenico. La notizia è stata diramata dalla società di patron Walter Taccone, che con un comunicato,oltre ai consueti ringraziamenti per il lavoro svolto finoara, ha riferito che è stato interrotto il rapporto di collaborazione per divergenze insanabili . Lingenti, fin dal suo arrivo ad Agropoli era finito nel mirino, ma fino ad oggi era riuscito a rimanre al suo posto. Ora si attende la scelta del sostituto. Intanto dalla Questura di Salerno, fanno sapere che potranno assistere al derby solo100 tifosi dell'Agropoli acquistando il tagliando in prevendita entro sabato alle ore 19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA