Agropoli festeggia il ritorno in D con un successo (2-1) sul Sorrento

di Gerardo Lobosco

L'Agropoli dopo due stagioni nel purgatorio dell'eccellenza si presenta nuovamente ai nastri di partenza della serie D e lo fa nel migliore dei modi centrando una vittoria nella prima di campionato a spese del Sorrento che due stagioni fa le aveva tarpato le ali per il ritorno in quarta serie. Il match si è chiuso 2-1 per i delfini guidati in panchina da Ferazzoli, e sotto la nuova gestione che vede in Walter Taccone, ex presidente dell'Avellino, nuovo patron.



La gara parte con ritmi lenti e il Sorrento si fa notare, ma poi l'Agropoli aumenta il ritmo e alla mezzora trova la rete del vantaggio con Agate che sferra un tiro preciso che batte Scarano. E sull'1-0 si va negli spogliatoi. Nella ripresa ancora il Sorrento tenta di ristabilre l'equilibrio ma al 25' i padroni di casa con Tine trovano il raddoppio. Gara che si riapre a otto minuti dal termine quando Cacace, piazza il tap-in vincente. Nei minuti finali l'Agropoli soffre anche per una traversa di De Rosa, ma riesce a portare a casa la vittoria e festeggiare nel migliore dei modi il ritorno in D. E domenica trasferta di prestigio sul campo del Foggia.

