Al Portici non basta Sorrentino: pari col Castrovillari al San Ciro

di Raffaella Ascione

Nell’attesa domenica del ritorno a casa, il Portici impatta col Castrovillari. Al San Ciro finisce 1-1: padroni di casa in vantaggio con Sorrentino, a segno dagli undici metri allo scadere della prima frazione di gioco, e poi riacciuffati nella ripresa da Ungaro. Un pari dal sapore amarognolo per i vesuviani, che si ritrovano alla fine a recriminare per le numerose occasioni fallite dai propri avanti e per la traversa centrata nella seconda frazione di gioco da Marzano.



Convincente l’approccio alla gara degli azzurri. All’8’ D’Angelo supera come birilli tre avversari in area, ma al momento del tiro impatta debolmente: in agevole presa il portiere calabrese. Altra ghiotta occasione di marca vesuviana al 13’: Nappo, ben imbeccato da Sorrentino, tenta il tocco sotto misura trovando la deviazione decisiva di Galluzzo.



Il vantaggio azzurro al 41’. Il direttore di gara sanziona con il penalty l’atterramento in area ai danni di Carrafiello: dagli undici metri Sorrentino fa 1-0.



Il pari calabrese arriva nella ripresa – corre il 20’ – con Ungaro, che insacca di testa su cross di Catinali. Un minuto ed il Portici potrebbe riportarsi in vantaggio, ma è la traversa a dire di no a Marzano, che ci prova con un tiro dalla distanza. L’ultima, ghiotta occasione per i padroni di casa matura al minuto 37, se,pre con Marzano, che da posizione favorevole calibra male.

