Alfaterna-Nocerina, cambia l'orario del test

di Giuliano Pisciotta

Cambiamento di orario per l'amichevole tra Alfaterna e Nocerina, che chiuderà il 2017 per le due compagini calcistiche di Nocera Inferiore. In primo momento, lo scrimmage era fissato per le 14; esigenze logistiche hanno invece indotto ad anticipare il fischio d'inizio alle 11, sempre sul sintetico del campo sportivo di Piedimonte. Tra le file dei molossi, non dovrebbero partecipare i vari Schettino, Vanacore e Mautone, entrambi reduci da infortuni di varia natura. Dei tre, il solo Schettino dovrebbe restare tra gli indisponibili per la prima giornata di ritorno, in programma domenica 7 gennaio.

