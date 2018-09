Alla Turris il derby della «fratellanza»: Nocerina fuori dalla Coppa

di Raffaella Ascione

Secondo successo interno consecutivo per la Turris, dopo il poker rifilato al Pomigliano, si impone di misura sulla Nocerina nel primo turno di Coppa Italia ed approda ai 32esimi.



Al Liguori la sblocca Cunzi al 27’ della seconda frazione di gioco; il raddoppio di capitan Longo sette minuti più tardi. Per la Nocerina accorcia le distanze Cioffi ad un minuto dal 90’, profittando di una grossolana leggerezza difensiva. E mentre in campo corallini e molossi interpretano un match gradevole ed a tratti dai ritmi intensi, sugli spalti le due tifoserie celebrano incessantemente – con tanto festa nel pre e post partita – un gemellaggio che va ormai avanti da un decennio. Prima della gara la società molossa ha rivolto un omaggio alla famiglia di Luigi Como, l’ultras corallino venuto a mancare tre settimane fa.



Solito 4-3-3 per mister Grimaldi. Casolare la spunta nel ballottaggio con D’Inverno e si sistema tra i pali; Esempio preferito a Federico sulla destra; in avanti Celiento in campo fin dal primo minuto, a comporre il tridente con Cunzi e Longo.



Di contro, il 3-4-1-2 proposto da mister Viscido: in difesa l’ex di turno Caso; Vatiero alle spalle del duo d’attacco Orlando-Simonetti.



È la Turris che mantiene stabilmente le redini del gioco, affacciandosi con maggior frequenza dalle parti dell’estremo difensore molosso. Tatticamente ordinata e scesa in campo con piglio deciso, la Nocerina vende cara la propria pelle, pur palesando difficoltà in fase offensiva.



Nella prima frazione di gioco ci prova Longo dopo 5 minuti con una conclusione in controbalzo che si spegne sul fondo; stesso esito per la conclusione dalla distanza di Celiento alla mezz’ora. Al minuto 31 è la volta di Cunzi, che ci prova su calcio piazzato da posizione defilata: ci arriva l’estremo difensore molosso. Al 32’ numero di Celiento in area, che supera l’avversario e va al tiro, rimediando solo un corner. Al 42’, sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina, potente conclusione al volo di Vacca, di poco alta sul montante.



Nella ripresa, ci prova subito con decisione la Turris, che nel primo quarto d’ora va al tiro con Longo, Celiento e Vacca. Il vantaggio corallino al 27’: colpo da biliardo di Cunzi che – complice una deviazione di Caso – non lascia scampo all’estremo difensore molosso. Dopo uno spunto di Celiento arriva il raddoppio di Longo, che insacca con un rabbioso diagonale. Al 40’ spunto individuale di Orlando, che prova a piazzarla a tu per tu con Casolare, ma calibra male. Al 43’ Cioffi profitta di un errato disimpegno di Varchetta e firma il 2-1.



Al tripliche fischio le due squadre raccolgono la meritata dose di applausi dai propri sostenitori. E poi ancora cori ed applausi reciproci tra i «fratelli» corallini e molossi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA