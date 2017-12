Altra pendenza appianata: la Turris azzera il debito con Tedesco

di Raffaella Ascione

Dopo quelle con gli ex allenatori Giacomarro e Baratto, un'altra pendenza - parte della gravosa eredità di Giugliano - appianata dalla Turris. Stavolta il club corallino ha azzerato l'esposizione debitoria nei confronti dell'attaccante - attualmente in forza all'Ercolanese - Gianmarco Tedesco.



Ennesima tappa di una scrupolosa attività di risanamento delle casse del club, avviata dal patron Antonio Colantonio sin dalle primissime fasi della sua gestione.



«Come dichiarato più volte dal presidente e dai vertici societari - si apprende da una nota ufficiale diramata dal club - trasparenza e conti in ordine sono la base per una programmazione futura».



Definita, intanto, la seconda amichevole prevista per questa lunga sosta natalizia. La Turris scenderà nuovamente in campo domenica 31 dicembre - fischio d'inizio alle 10.30 - per sostenere un test con la Torrese, formazione cittadina impegnata nel campionato di Prima Categoria.

