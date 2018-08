Altri due acquisti per la Nocerina: Salto e Orlando i nuovi molossi

di Giuliano Pisciotta

Uno in prova da diversi giorni, l'altro corteggiato da un bel po' dal tecnico Gerardo Viscido. La Nocerina ha ufficializzato il tesseramento del difensore Damian Andres Salto e dell'attaccante Fabio Orlando. Il primo, classe 1992, è un centrale di retroguardia con doppia nazionalità italo-argentina: nella scorsa stagione il mancino s'è messo in grande evidenza nell'Eccellenza pugliese, andando anche a segno per 4 volte in campionato.



Volto più noto in Campania è quello dell'attaccante Orlando, cresciuto nel vivaio della Salernitana, ha esordito tra i professionisti con la maglia della Paganese, in Seconda Divisione, nella stagione 2011-12, collezionando 26 presenze e 2 gol. Stessa categoria nell'annata successiva, tra le file del Melfi, prima di un lungo girovagare in Serie D con Matera, Val d'Aosta, Novese, Borgosesia, Verbania, Palmese (Palmi) e Sestri Levante.

